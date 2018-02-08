Кадыров назвал неправдой слова Собчак о том, что кроме нее федеральные политики не ездят в Грозный

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал в своем аккаунте Kadyrov_95 в Телеграмм слова кандидата на должность Президента России Ксении Собчак о том, что последние десять лет российские федеральные политики не ездят в Грозный, опасаясь за свою жизнь.



Кадыров отметил, что за последние годы «Грозный посетили 124 иностранные делегации, среди них дипломаты, депутаты, политики, видные бизнесмены из стран Европы, Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки» и сотни федеральных политиков, часть из которых Кадыров перечислил.



«Выступая в Вашингтоне, кандидат сказала, что только она осмелилась посетить Грозный, так как не боится. Очень приятно, что Ксения Анатольевна способна коня на скаку остановить и в горящую избу войти. Но кандидат в президенты должна, кроме тушения пожаров говорить, хотя бы иногда правду. Конечно, в Грозный она приехала только ради того, чтобы иметь возможность известить американских избирателей о таком великом подвиге», - отметил Р.Кадыров.



Ранее в четверг пресс-секретарь Главы Чеченской Республики Альви Каримов назвал откровенной ложью слова Ксении Собчак о том, что российские политики не ездят в столицу Чеченской Республики, опасаясь за свою жизнь. «Я просто шокирован такой откровенной ложью. Причем это делается осознанно. Нужно спросить у госпожи Собчак, кого она считает политиком в России», - заявил А. Каримов «Интерфаксу».