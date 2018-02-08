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Мнения     08.02.2018 17:40

Кадыров назвал неправдой слова Собчак о том, что кроме нее федеральные политики не ездят в Грозный

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Теги:  Собчак  Грозный  Вашингтон  выступление  Кадыров  опровержение 

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал в своем аккаунте Kadyrov_95 в Телеграмм слова кандидата на должность Президента России Ксении Собчак о том, что последние десять лет российские федеральные политики не ездят в Грозный, опасаясь за свою жизнь.

Кадыров отметил, что за последние годы «Грозный посетили 124 иностранные делегации, среди них дипломаты, депутаты, политики, видные бизнесмены из стран Европы, Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки» и сотни федеральных политиков, часть из которых Кадыров перечислил.

«Выступая в Вашингтоне, кандидат сказала, что только она осмелилась посетить Грозный, так как не боится. Очень приятно, что Ксения Анатольевна способна коня на скаку остановить и в горящую избу войти. Но кандидат в президенты должна, кроме тушения пожаров говорить, хотя бы иногда правду. Конечно, в Грозный она приехала только ради того, чтобы иметь возможность известить американских избирателей о таком великом подвиге», - отметил Р.Кадыров.

Ранее в четверг пресс-секретарь Главы Чеченской Республики Альви Каримов назвал откровенной ложью слова Ксении Собчак о том, что российские политики не ездят в столицу Чеченской Республики, опасаясь за свою жизнь. «Я просто шокирован такой откровенной ложью. Причем это делается осознанно. Нужно спросить у госпожи Собчак, кого она считает политиком в России», - заявил А. Каримов «Интерфаксу».

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Теги: 
Собчак  Грозный  Вашингтон  выступление  Кадыров  опровержение 

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