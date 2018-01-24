24 января. Mossovetinfo.ru – Руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина считает, что родительские собрания не должны превращаться в массовое предъявление школой своих претензий.
«Даже если такие требования и претензии есть к отдельным семьям, то их сегодня можно донести до родителей гораздо более персонифицировано и тактично», - сказал Калина в эфире Московского образовательного телеканала.
Он выразил уверенность, что родители, а также другие родственники учеников охотно приходили бы в школу на встречу, если бы им рассказывали о том, что сейчас могут дать школы из того, что не было доступно поколениям родителей.
«Такие встречи рождали бы рост уважения и доверия родителей, бабушек и дедушек к своим детям и внукам, к тому, чем они занимаются в школе. Ведь это и есть главная задача школы во взаимодействии с родителями», - подчеркнул Калина
По его мнению, сейчас многие родительские собрания вызывают противоположные эмоции и негатив из-за бесполезно потраченного времени.
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