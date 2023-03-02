Канцлер Германии Олаф Шольц опасается, что конфликт в Украине может затянуться надолго

8 марта, Mossovetinfo.ru - Канцлер Германии Олаф Шольц готовится к тому, что СВО в Украине может затянуться надолго, - сообщает Die Zeit.



«Мы должны опасаться, что это займет больше времени, хотя, конечно, мы хотим, чтобы все было по-другому», — сказал Шольц на сессии вопросов и ответов с гражданами в Котбусе, Бранденбург.



Канцлер добавил, что на этом фоне Германии нужно ставить производство оружия и боеприпасов на постоянную основу, организовывать более тесную интеграцию бундесвера и военной промышленности.