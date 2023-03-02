Другие материалы
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Мнения
08.03.2023, 09:22
Канцлер Германии Олаф Шольц опасается, что конфликт в Украине может затянуться надолго
8 марта, Mossovetinfo.ru - Канцлер Германии Олаф Шольц готовится к тому, что СВО в Украине может затянуться надолго, - сообщает Die Zeit. «Мы должны опасаться, что это займет больше времени, хотя...
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Мнения
07.03.2023, 15:41
Лукашенко уверен, что диверсия на аэродроме Мачулищи требовала согласия президента Украины
7 марта. Mossovetinfo.ru - Диверсия на аэродроме Мачулищи под Минском не могла быть проведена без ведома президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко. "Выв...
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Мнения
02.03.2023, 03:54
Кадыров заявил о зарождении «новой России»
2 марта, Mossovetinfo.ru - "На наших новых (старых) территориях в зоне проведения СВО мы не только боремся с бандеровским нацизмом и глобальным сатанизмом. В наше действительно нелегкое время именно з...