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Мнения     02.12.2022 13:58

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что надеется на возвращение к мирному порядку с Россией

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Теги:  Шольц  Россия  Европа  безопасность  мнение 

2 декабря, Mossovetinfo.ru - Канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что Европа должна вернуться к предконфликтному «мирному порядку» в отношениях с Россией и решить «вопросы общей безопасности», если Москва (Россия - ред.) тоже проявит готовность вернуться к такому мирному порядку, будет соблюдать его. Канцлер призвал вернуться к соглашениям, действовавшим в последние десятилетия и служившим «основой мира и безопасности в Европе», отметив, что существует «готовность» взаимодействовать с Кремлем. Об этом политик заявил во время круглого стола на Берлинской конференции по безопасности, сообщает The Times.

«Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если Россия тоже проявит готовность вернуться к такому мирному порядку», — подчеркнул Шольц.

Журналисты назвали заявление главы немецкого правительства самым значимым по данное теме, «самым откровенным на сегодня».

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Теги: 
Шольц  Россия  Европа  безопасность  мнение 

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