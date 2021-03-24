Коллективный и иммунитет от COVID-19 должен появиться в России к концу лета - Голикова

24 марта. Mossovetinfo.ru — Россия может достичь коллективного иммунитета до конца лета, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом по вопросам вакцинации.



По словам Голиковой, в первом полугодии планируется выпустить 89 миллионов доз российских вакцин от коронавируса. Это и «Спутник V», и «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».



При этом, для выработки коллективного иммунитета, необходимо вакцинировать порядка 69 миллионов человек. Даже при существующих темпах вакцинации, эти цифры могут быть достигнуты в июле-августе текущего года.



В то же время вице-премьер выразила надежду, что темпы вакцинации будут возрастать и коллективного иммунитета удастся достичь быстрее.