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Мнения     24.03.2021 11:52

Коллективный и иммунитет от COVID-19 должен появиться в России к концу лета - Голикова

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Теги:  коронавирус  COVID-19  коллективный иммунитет  Татьяна Голикова  прогнозы 

24 марта. Mossovetinfo.ru — Россия может достичь коллективного иммунитета до конца лета, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом по вопросам вакцинации.

По словам Голиковой, в первом полугодии планируется выпустить 89 миллионов доз российских вакцин от коронавируса. Это и «Спутник V», и «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

При этом, для выработки коллективного иммунитета, необходимо вакцинировать порядка 69 миллионов человек. Даже при существующих темпах вакцинации, эти цифры могут быть достигнуты в июле-августе текущего года.

В то же время вице-премьер выразила надежду, что темпы вакцинации будут возрастать и коллективного иммунитета удастся достичь быстрее.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  коллективный иммунитет  Татьяна Голикова  прогнозы 

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