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Мнения     25.03.2024 14:41

Крашенинников: обсуждение смертной казни может увести в ложном направлении

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Теги:  Россия  теракт  смертная казнь  мнения  Госдума  Крашенинников  Крокус Сити Холл 

25 марта — Mossovetinfo.ru — Дискуссии о возвращении смертной казни после теракта в «Крокус Сити Холле» могут увести в ложном направлении, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщает ТАСС.

«Дискуссия, запущенная о смертной казни, может, мне кажется, увести нас в ложном направлении, будем обсуждать несколько иные истории», — сказал Крашенинников..

Крашенинников назвал обсуждение снятия запрета на казнь важным, но совсем не главным вопросом и подчеркнул, что для российских властей важнее, чтобы подобные теракты не повторялись.

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Теги: 
Россия  теракт  смертная казнь  мнения  Госдума  Крашенинников  Крокус Сити Холл 

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