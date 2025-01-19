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Мнения     29.01.2025 14:18

Кремль: Мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон сообщив о подготовке США убийства Путина

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Теги:  Кремль  Госдума  Такер  информация  Путин  убийство  мнения  Володин  Слуцкий  Песков 

29 января — Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам слова Такера Карлсона, сказанные накануне о подготовке США убийства Путина. Песков отметил, что не следует верить на слово бездоказательной информации.

«Мы не совсем понимаем, что имел в виду Такер Карлсон, когда об этом говорил. Он не привел никаких доказательств, поэтому я не имею возможности комментировать сказанное им... Времена такие, что бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше на слово не верить»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Такер Карлсон заявил, что предыдущая администрация США хотела «ускорить войну» с Россией и «пыталась убить» господина Путина. Никаких деталей и доказательств он не привел.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, высказанному им в своем телеграм-канале, озвученная Такером Карлсоном информация о подготовке покушения на Владимира Путина — путь к началу ядерной войны и эта информация журналиста требует тщательного расследования.

Также Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает необходимым осудить действия команды экс-президента США Джо Байдена за урон, нанесенный глобальной безопасности, международному праву, суверенитету и независимости десятков государств и народов.

«Информация Такера Карлсона о преступлениях, по сути, администрации Байдена, как и расследование Сеймура Херша, должны стать предметом тщательного разбирательства со стороны международного сообщества. Пора осудить "по совокупности" действия команды 46-го президента США за урон, нанесенный глобальной безопасности, международному праву, суверенитету и независимости десятков государств и народов», - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

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Теги: 
Кремль  Госдума  Такер  информация  Путин  убийство  мнения  Володин  Слуцкий  Песков 

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