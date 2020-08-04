Лукашенко: Россия поменяла братские отношения с нами на партнерские, - напрасно

4 августа, Mossovetinfo.ru - Президент Белоруси Александр Лукашенко сообщал в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию, что Россия поменяла братские отношения с Беларуси на партнерские. Послание транслировалось в прямом эфире и в сети интернет.



"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на "партнерские". Напрасно", - сказал Александр Лукашенко.



По словам Лукашенко, внешняя зависимость от одной-двух стран привела к тому, что Беларусь потеряла $9,5 млрд.



"Итоги текущего периода показали, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение, если не сказать больше. Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов страна потеряла $9,5 млрд экономического роста за пять лет. А это пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников, поддержка семей", - сказал Лукашенко.



Также Лукашенко сообщил, что Беларусь будет строить отношения стратегического партнерства и с Китаем, и с Западом, США, с соседями, а также странами дальней дуги.