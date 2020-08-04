 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Мнения     04.08.2020 14:33

Лукашенко: Россия поменяла братские отношения с нами на партнерские, - напрасно

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Белорусь  Россия  выступление  мнение  Лукашенко 

4 августа, Mossovetinfo.ru - Президент Белоруси Александр Лукашенко сообщал в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию, что Россия поменяла братские отношения с Беларуси на партнерские. Послание транслировалось в прямом эфире и в сети интернет.

"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на "партнерские". Напрасно", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, внешняя зависимость от одной-двух стран привела к тому, что Беларусь потеряла $9,5 млрд.

"Итоги текущего периода показали, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение, если не сказать больше. Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов страна потеряла $9,5 млрд экономического роста за пять лет. А это пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников, поддержка семей", - сказал Лукашенко.

Также Лукашенко сообщил, что Беларусь будет строить отношения стратегического партнерства и с Китаем, и с Западом, США, с соседями, а также странами дальней дуги.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Белорусь  Россия  выступление  мнение  Лукашенко 

Возврат к списку

Лента новостей

15:16 Власть Путин запомнил обещание Воробьева решить за три года проблему дольщиков

14:33 Мнения Лукашенко: Россия поменяла братские отношения с нами на партнерские, - напрасно

13:31 В мире Вспышка коронавируса на круизном лайнере в Норвегии

12:08 Город (Москва и область) В центре Москвы заработал велопатруль

11:53 Город (Москва и область) В Подмосковье усилили проверки наличия масок у пассажиров в общемтвкнном транспорте

Актуальные материалы

09:15 Общество Роспотребнадзор разработал памятку с описанием часто встречающихся случаев мошенничества

10:26 Мнения Венедиктов разъяснил почему в эпоху транзита силовики мочат Собянина

12:23 Другое Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»

09:16 В мире Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продлится ещё долго - ВОЗ

04:13 В России Российская вакцина от коронавируса формирует иммунитет у 100% добровольцев

16:37 Власть Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru