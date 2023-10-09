 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Мнения     03.11.2023 07:06

Медведев в статье в РГ предупредил о рисках столкновения Польши с Россией и Белоруссией

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россия  Польша  Медведев  заметки к 4 ноября  риски  безопасность 

3 ноября — Mossovetinfo.ru — Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал аналитическую статью к 4 ноября об отношениях России и Польши. Статья «Польша: мегаломания, комплекс неполноценности и фантомные боли несостоявшейся империи» опубликована в «Российской газете» и предваряется эпиграфом Уинстона Черчилля: «Без русских армий Польша была бы уничтожена или низведена до рабского положения, а сама польская нация стерта с лица земли».

Медведев назвал Польшу врагом России, предупредил о возможном захвате Западной Украины и предложил не пускать поляков в Катынь.

Этот враг истеричный, грубый, чванливый и амбициозный, больной бредом величия и комплексом неполноценности, пишет замглавы Совбеза в статье. К такому врагу, по его мнению, надо относиться как к историческому, полагая, что он в принципе неисправим. "А коль нет надежды на примирение с врагом, у России должна быть лишь одна и очень жесткая установка в отношении его судьбы", - подчеркивает Медведев.

«Оголтелая польская русофобия уже давно фактически похоронила отношения между нашими государствами. Я писал об этом не раз. Но такое активное участие Варшавы в том, чтобы любой ценой удержать на плаву умирающий киевский режим, не объясняется лишь заскорузлой русофобией. Она и так надолго, если не навсегда, укоренилась в сознании польских элит и польского общества. Используя украинский конфликт в качестве операции прикрытия, Польша продолжает свою вековую борьбу за одно из ведущих мест в Европе и системе коллективного Запада. Ее цель - в получении конкретных плодов своей агрессивной геополитической стратегии, даже ценой фатальных последствий для соседей Польши и даже для нее самой», - отмечается в статье.

Память о 600 тысячах погибших на польской земле красноармейцев грубо и незаконно, вопреки подписанным соглашениям, попирается сносом десятков установленных им памятников, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россия  Польша  Медведев  заметки к 4 ноября  риски  безопасность 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:06 Мнения Медведев в статье в РГ предупредил о рисках столкновения Польши с Россией и Белоруссией

06:42 Город (Москва и область) Ночь искусств 2023 в Москве - в программе более 140 мероприятий (гиперссылка)

06:10 В России Открыт павильон «Атом» на ВДНХ

17:47 В России Путин подписал указ об учреждении Национального центра исторической памяти

10:18 Город (Москва и область) В четверг в Москве осадки и понижение температуры до +9 градусов

Актуальные материалы

16:04 В мире ГА ООН приняла резолюцию, призывающую к гуманитарному перемирию в Газе

09:19 Город (Москва и область) Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

23:40 В мире Путин: мы хотим жить в открытом, справедливом, безопасном мире

17:03 Город (Москва и область) Собянин 27 сентября 2023 года сформировал новый состав правительства Москвы

18:14 Город (Москва и область) Собянин поручил обновить до конца года все городские программы развития

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru