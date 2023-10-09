3 ноября — Mossovetinfo.ru — Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал аналитическую статью к 4 ноября об отношениях России и Польши. Статья «Польша: мегаломания, комплекс неполноценности и фантомные боли несостоявшейся империи»
опубликована в «Российской газете
» и предваряется эпиграфом Уинстона Черчилля: «Без русских армий Польша была бы уничтожена или низведена до рабского положения, а сама польская нация стерта с лица земли».
Медведев назвал Польшу врагом России, предупредил о возможном захвате Западной Украины и предложил не пускать поляков в Катынь.
Этот враг истеричный, грубый, чванливый и амбициозный, больной бредом величия и комплексом неполноценности, пишет замглавы Совбеза в статье. К такому врагу, по его мнению, надо относиться как к историческому, полагая, что он в принципе неисправим. "А коль нет надежды на примирение с врагом, у России должна быть лишь одна и очень жесткая установка в отношении его судьбы", - подчеркивает Медведев.
«Оголтелая польская русофобия уже давно фактически похоронила отношения между нашими государствами. Я писал об этом не раз. Но такое активное участие Варшавы в том, чтобы любой ценой удержать на плаву умирающий киевский режим, не объясняется лишь заскорузлой русофобией. Она и так надолго, если не навсегда, укоренилась в сознании польских элит и польского общества. Используя украинский конфликт в качестве операции прикрытия, Польша продолжает свою вековую борьбу за одно из ведущих мест в Европе и системе коллективного Запада. Ее цель - в получении конкретных плодов своей агрессивной геополитической стратегии, даже ценой фатальных последствий для соседей Польши и даже для нее самой», - отмечается в статье.
Память о 600 тысячах погибших на польской земле красноармейцев грубо и незаконно, вопреки подписанным соглашениям, попирается сносом десятков установленных им памятников, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.