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Мнения     04.09.2024 18:59

Минтусов: о реальных результатах голосования по ДЭГ будут знать максимум десять человек в мэрии Москвы

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Теги:  РАПК  вице-президент  Игорь Минтусов  Мосгордума  выборы  ДЭГ  мэрия Москвы 

4 сентября — Mossovetinfo.ru — Более 99% избирателей столицы готовы принять участие в выборах в Мосгордуму в электронном формате, следует из сообщения горизбиркома о числе подавших заявление на получение бумажного бюллетеня. Однако в комиссии решили на всякий случай распечатать гораздо больше бланков – чтобы их хватило на 50% избирателей. Политконсультант, председатель совета директоров «Никколо М», член совета директоров Европейской ассоциации политических консультантов, член Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) и первый президент РАПК Игорь Минтусов в интервью «Клубу Регионов» выразил мнение, что избирателям фактически не оставили выбора формата голосования.

ИА МОССОВЕТ приводит текст интервью, размещенный в телеграм-канале «Клуб регионов»:

– По данным Мосгоризбиркома, заявление на голосование бумажным бюллетенем подали всего 0,2% избирателей. Как это соотносится с результатами исследования ВЦИОМ, согласно которым 63% россиян предпочитают традиционное голосование на избирательном участке, при этом 40% из них объясняют свою позицию недоверием к электронному голосованию?

– То, что сделал Мосгоризбирком, когда принял решение отказаться от бумажных бюллетеней, на мой взгляд, положило конец электоральной демократии в столице. Я вижу запредельный цинизм в этом решении, избирателей Москвы поставили перед фактом: вы будете голосовать при помощи ДЭГа, а тот, кто не хочет – пишите заявление в ТИК для получения бумажного бюллетеня. В этом смысле вот эта цифра 0,2% выглядит очень естественно – ну кому охота куда-то идти и какие-то заявления писать? От себя скажу, что я напишу заявление (на получение бумажного бюллетеня), но только затем, чтобы посмотреть, как всё это будет происходить, потому что это мне интересно как эксперту.

И, как эксперт, я не могу верить цифрам, которые Мосгоризбирком, контролируемый исполнительной властью, объявит в конце третьего дня голосования: о том, сколько москвичей проголосовало дистанционно – 500 тысяч или 3,5 млн человек. Не утверждаю, что цифры будут сфальсифицированы, но их не смогут ни подтвердить, ни опровергнуть независимые наблюдатели, потому что инструкции и технологии контроля ДЭГ, которые написал ЦИК, являются, на мой взгляд, неоперациональными. По ним и результаты голосования нельзя оспорить – в суд просто нельзя будет предоставить ни одного документа, потому что они не описаны в инструкциях.

– Часто слышу от экспертов в качестве аксиомы утверждение, что чем выше явка – тем выше протестное голосование. Работает ли это правило в рамках ДЭГ?

– Это зависит от кандидатов в конкретном округе – есть ли там яркий оппозиционный кандидат. Но вообще это правило работает в 80% случаев. Давайте вспомним выборы мэра Москвы 2013 года. Философия команды мэра была в сушке явки, они думали, что их-то избиратели и так придут, а широкие массы не придут. А получилось наоборот: низкая явка сыграла против Собянина (явка тогда составила 32%, Собянин получил 51%, а выборы едва не перешли во второй тур. – Прим. КР).

– Если в этот раз при электронном голосовании что-то пойдет не так, будет ли власть от него отказываться и снова продвигать идею классического волеизъявления на участках?

– Простые москвичи, к которым я и себя отношу, никогда не узнают, было ли протестное голосование по ДЭГ на выборах в Мосгордуму в 2024 году или нет. Мы услышим официальные цифры, которые объявит Мосгоризбирком. О реальных результатах голосования по ДЭГ будут знать максимум десять человек в мэрии Москвы. Но этот «секрет» опасен для его хранителей. В случае, если общественности станет известно о несоответствии реальных и объявленных результатов ДЭГ, этих людей можно будет привлечь к уголовной ответственности, потому что в России действуют очень жесткие и правильные законы против фальсификации выборов.

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Теги: 
РАПК  вице-президент  Игорь Минтусов  Мосгордума  выборы  ДЭГ  мэрия Москвы 

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