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Город (Москва и область)     03.09.2024 11:01

Только 0,17 % избирателей смогут проголосовать бумажными бюллетенями – Мосгоризбирком

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Теги:  Москва  выборы  бумажные бюллетени  Мосгордума  власть  Мосгоризбирком  электронное голосование  ДЭГ  золотой стандарт выборов 

3 сентября — Mossovetinfo.ru — Около 13,5 тыс. жителей Москвы заранее заявили о своем желании голосовать на выборах 6-8 сентября с помощью бумажного бюллетеня. Об этом сообщила на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2024 году председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.

В установленный срок заявили об отказе голосовать электронно «всего избирателей - 13 482 человека», - сказала Кириллова.

На трехдневных выборах в Москве с 6 по 8 сентября будут избираться депутаты Московской городской думы, а также муниципальные депутаты в ТиНАО и районе Куркино.

ИА МОССОВЕТ напоминает, что согласно официальным Сведениям о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории города Москвы по состоянию на 1 июля 2024 года, в Москве Число избирателей, участников референдума составляет 7 763 361 избирателей. Таким образом доля избирателей, у которых имеется возможность проголосовать бумажными бюллетенями составляет 0,17366% - на всю Москву.

Получить бумажный бюллетень на выборах в Мосгордуму можно только на участке по месту постоянной регистрации. Такой способ голосования будет доступен только тем, кто до 18.00 2 сентября подал заявление о включении в соответствующий список избирателей.

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Теги: 
Москва  выборы  бумажные бюллетени  Мосгордума  власть  Мосгоризбирком  электронное голосование  ДЭГ  золотой стандарт выборов 

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