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Мнения     30.03.2021 15:17

Минздрав объявил о третьей волне коронавируса в России

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Теги:  коронавирус  Минздрав  COVID-19  заболеваемость 

30 марта. Mossovetinfo.ru — Уровень заболеваемости коронавирусом в России позволяет говорить о начале третьей волны заболевания, заявила в ходе выступления на неделе медицинского образования замминистра здравоохранения Татьяна Семенова.

«Сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить о третьей волне коронавирусной инфекции», - приводит слова Семеновой РИА Новости.

Замминистра отметила, что третья волна коронавируса началась несмотря на беспрецедентные меры.

Ранее Роспотребнадзор дал прогноз о возможности суточных колебаний заболеваемости коронавирусом, характерных для сезонных вирусных заболеваний.

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Теги: 
коронавирус  Минздрав  COVID-19  заболеваемость 

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