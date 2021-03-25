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Мнения     25.03.2021 15:44

Минздрав рассказал о тревоге и депрессии у переболевших коронавирусом

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Теги:  Минздрав  Коронавирус  COVID-19  нарушения  осложнения 

25 марта. Mossovetinfo.ru — У 99% людей, перенесших заболевание коронавирусом, наблюдают депрессии, тревоги и другие неврологические нарушения, сообщает ТАСС со ссылкой на внештатного специалиста по медицинской реабилитации Минздрава, профессора Галину Иванову.

По словам Ивановой, последствия заболеваний коронавирусом очень разнообразны и отмечаются у 99% переболевших. Эксперты выделяют четыре основные группы осложнений.

В первую очередь выделяют кардиореспираторные заболевания, которым относят гипоксию, боли в грудине и в районе сердца, нарушения сердечного ритма, нарушениях бронхиального клиренса.

Во вторую группу выделяют неврологические нарушения: депрессии, тревоги, головные боли. При этом, осложнения этой группы имеют тенденцию накапливаться с каждым месяцем.

Также эксперты выделяют осложнения, связанные с нарушением скелетно-мышечного аппарата и нарушения связанные с обменом веществ и питанием.

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Теги: 
Минздрав  Коронавирус  COVID-19  нарушения  осложнения 

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