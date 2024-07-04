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Мнения     26.07.2024 18:59

Миронов: экономика, в которой только банковский сектор пухнет как на дрожжах, невыгодна всему остальному бизнесу и населению

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Теги:  Миронов  ЦБ РФ  ключевая ставка  повышение  население  бизнес  инфляция 

26 июля — Mossovetinfo.ru — Накануне в своем телеграм-канале лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов, комментируя ожидаемое повышение ключевой ставки, отметил, что это значит что кредиты для населения и бизнеса подорожают еще больше, и что в ЦБ на самом деле давно осознали: рост ставки не снижает инфляцию, зато душит экономический рост.

«Но сегодня любое действие руководства ЦБ, кроме повышения ставки, будет признанием собственной профнепригодности, прежних ошибок, за которые придется отвечать. В итоге ему ничего не остается, как продолжать делать вид, что выбрало верный путь, который на самом деле ведет в тупик. Ведь экономика, в которой только банковский сектор пухнет как на дрожжах, невыгодна всему остальному бизнесу и населению», - отмечается в телеграмм-канале лидера Справедливой России.

Сегодня Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - до 18% годовых, следует из заявления регулятора. В ЦБ РФ пояснили, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза.

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Теги: 
Миронов  ЦБ РФ  ключевая ставка  повышение  население  бизнес  инфляция 

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