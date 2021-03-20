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Мнения     20.03.2021 18:06

Миронов: повышение ключевой ставки ЦБ приведет к снижению потребительской активности

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Теги:  Сергей Миронов  Центробанк  ключевая ставка  критика 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Председатель партии «Справедливая Россия - За правду», глава фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов раскритиковал решение Центробанка России о повышении ключевой ставки, сообщается на официальном сайте партии.

По словам Миронова, у него складывается ощущение, что Центробанк решил поставить подножку восстанавливающейся экономике страны, при этом глава Центробанка Эльвира Набиулина действует по принципу «чем хуже - тем лучше».

«Повышение ключевой ставки неминуемо приведет к сокращению притока денег в экономику и снижению потребительской активности. Но в России сейчас нет «лишних» денег – ни у бизнеса, ни у населения. Чего же так боится Центробанк? С какими миражами он воюет?» - заявил Миронов.

По мнению депутата, низкая ключевая ставка создавала условия для инвестиций и стимулировала платежеспособный спрос, что помогало экономике справится с кризисом, вызванном пандемией коронавируса.

Днем ранее Центробанк объявил о повышении ключевой ставки до 4,5%. При этом, повышение произошло впервые с 2018 года. В Центробанке объяснили это решение быстрым восстановлением спроса и инфляционным давлением.

Однако, по мнению Миронова, инфляционные процессы стартовали из-за пандемии, размер ключевой ставки не имеет к ним отношения. Решение Центробанка депутат считает выгодным банковскому лобби, повышение ставки позволит банкам повысить ставки по кредитам и депозитам, а также затормозить переток средств граждан из банков на фондовый рынок.

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Теги: 
Сергей Миронов  Центробанк  ключевая ставка  критика 

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