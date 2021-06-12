Миронов: Русский народ – самый разделенный в Европейской части планеты

12 июня. Mossovetinfo.RU – Русский народ – самый разделенный в Европейской части планеты. Об этом сказал глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в ходе онлайн совещания с соотечественниками из ближнего и дальнего зарубежья, проведенного в пятницу 11 июня в предверии Дня России.



«Русский народ – самый разделенный в Европейской части планеты. Но многие оказались за рубежом РФ не по своей воле. И то, что происходит с нашими соотечественниками в других странах, конечно, не может не печалить нас: кто-то не получает гражданства, кто-то не имеет права говорить на родном языке и учить детей на нем», – подчеркнул Миронов, добавив, что за рубежом сейчас живет около 30 млн россиян.



По результатам встречи-совещания будут сформированы предложения по мерам поддержки и взаимодействию с соотечественниками. Предложения войдут в программу работы фракции в новом созыве Государственной Думы.





