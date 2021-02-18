 
Актуальные темы: коронавирус
Мнения     18.02.2021 11:53

Набиуллина заявила о необходимости вовремя сворачивать проект льготной ипотеки

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Эльвира Набиуллина  ипотека  льготная ипотека 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – Проект льготной ипотеки как антикризисную меру необходимо вовремя сворачивать, об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

При этом, по мнению главы ЦБ РФ, в ряде регионов, программу льготной ипотеки таргетировано можно сохранить.

В тоже время Набиуллина отметила, что Центробанк видит потенциал расширения постоянно действующих программ льготной ипотеки. В частности, глава ЦБ РФ считает, что программа льготной ипотеки для семей с детьми не востребована должным образом, поэтому необходимо ввести в рамках этой программы дифференциацию ставки по количеству детей и ввести ряд других критериев.

Программа льготной ипотеки была запущена по предложению президента России Владимира Путина в середине апреля. Первоначально планировалось, что программа будет действовать до 1 ноября текущего года. Позднее программа была продлена до 1 июля 2021 года.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Эльвира Набиуллина  ипотека  льготная ипотека 

Возврат к списку

Лента новостей

11:53 Мнения Набиуллина заявила о необходимости вовремя сворачивать проект льготной ипотеки

11:19 Город (Москва и область) Эксперты отмечают низкие темпы строительства жилья в Москве

11:05 Город (Москва и область) Собянин объявил о начале клинических исследований вакцины «Спутник Лайт»

10:50 Общество Умер актер Андрей Мягков, сыгравший главные роли в «Иронии судьбы» и «Служебном романе»

10:28 Город (Москва и область) Поликлиники Москвы перейдут на ведение медкарт в электронном виде

Актуальные материалы

14:16 Общество Москвичи обсудят более 90 градостроительных проектов

14:04 Мнения Дмитрий Орлов: вопрос о памятнике на Лубянке не нужно выносить на референдум

12:44 Общество Памфилова об онлайн-голосовании в Москве: надо соблюдать золотой стандарт

08:29 Общество Ночь на вторник стала самой холодной в Москве в феврале

07:45 Город (Москва и область) До 15 градусов мороза будет в Москве в понедельник

11:31 Город (Москва и область) Станции метро в Москве в 2021 году будут открывать поэтапно

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru