24 ноября. Mossovetinfo.ru – Доктор медицинских наук Ирина Шестакова в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвала единственный способ остановить пандемию коронавируса.



По словам Шестаковой, единственным способом остановить пандемию в России является вакцинация 75% населения страны. Шестакова отметила, что, если будет привито меньше трех четвертей населения, вспышки коронавируса будут происходить регулярно и эпидемия будет возвращаться.



Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в России в 2021 году.