24 ноября. Mossovetinfo.ru – Доктор медицинских наук Ирина Шестакова в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвала единственный способ остановить пандемию коронавируса.
По словам Шестаковой, единственным способом остановить пандемию в России является вакцинация 75% населения страны. Шестакова отметила, что, если будет привито меньше трех четвертей населения, вспышки коронавируса будут происходить регулярно и эпидемия будет возвращаться.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в России в 2021 году.
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