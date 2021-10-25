14:44 Общество Оперштаб: продление нерабочих дней после 7 ноября в Москве не планируется
11:13 Власть Путин поручил кратно увеличить охват тестирования на коронавирус
11:03 Город (Москва и область) С 25 октября москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим
10:45 Мнения «Нужна какая-то позитивная дискриминация непривитых», - демограф Алексей Ракша
10:32 В России Регионы России могут заплатить 33,74 млрд руб. за снижение тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке
14:44 Общество Оперштаб: продление нерабочих дней после 7 ноября в Москве не планируется
12:40 Город (Москва и область) В Подмосковье дни с 28 октября по 7 ноября будут нерабочими, вводятся ограничения
12:23 Город (Москва и область) Какие ограничения будут действовать в Москве с 8 ноября
12:21 Город (Москва и область) Собянин объявил нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября в Москве
19:37 Общество Реальная политика начинается с ремонта скамейки во дворе
10:07 В России В России вступили в силу новые правила подключения к газораспределительным сетям