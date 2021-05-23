Охоту для развлечения нужно исключить, считают в РПЦ

23 мая. Mossovetinfo.ru – Охоту для развлечения нужно исключить, считает архиерей Русской православной церкви, глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».



«Мне кажется, что охота в качестве развлечения или хобби вообще должна быть запрещена», - сказал митрополит в эфире программы «Церковь и мир».



«Если охота необходима в целом для уменьшения популяции тех или иных животных, тогда этим должны заниматься профессионалы, которые на это получают специальную лицензию», - добавил Иларион.



По его словам, оборот охотничьего оружия должен быть ограничен и тщательно контролироваться.