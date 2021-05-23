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Мнения     23.05.2021 10:41

Охоту для развлечения нужно исключить, считают в РПЦ

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Теги:  охота  РПЦ 

23 мая. Mossovetinfo.ru – Охоту для развлечения нужно исключить, считает архиерей Русской православной церкви, глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Мне кажется, что охота в качестве развлечения или хобби вообще должна быть запрещена», - сказал митрополит в эфире программы «Церковь и мир».

«Если охота необходима в целом для уменьшения популяции тех или иных животных, тогда этим должны заниматься профессионалы, которые на это получают специальную лицензию», - добавил Иларион.

По его словам, оборот охотничьего оружия должен быть ограничен и тщательно контролироваться.

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Теги: 
охота  РПЦ 

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