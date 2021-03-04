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Мнения     04.03.2021 18:41

Онищенко рассказал о возможности победить коронавирус за две недели

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Теги:  Геннадий Онищенко  коронавирус  COVID-19  пандемия 

4 марта. Mossovetinfo.ru – Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о двух путях борьбы с коронавирусом, один из которых, по его словам, позволит справится с пандемией за две недели, сообщает РИА Новости.

Первый путь - это обязательное ношение всеми масок и перчаток и жесточайшее соблюдение всех ограничений. Именно этот путь, по мнению Онищенко, позволит справится за распространением коронавируса за две недели.

Онищенко напомнил, что именно таким путем пошел Китай, в результате в этой стране насчитывается всего 89 тысяч случаев заболевания за год и три месяца.

Второй возможный путь - доведение уровня популяционного иммунитета до 50-60%, чего можно достигнуть с помощью вакцинации. В такой ситуации срок победы над вирусом будет зависеть от сроков проведения вакцинации.

При этом, по мнению Онищенко, в дальнейшем коронавирус все равно «будет всплывать».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что боле двух миллионов человек в России уже прошли курс вакцинации от коронавируса, еще примерно столько же - получили первый укол.

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Теги: 
Геннадий Онищенко  коронавирус  COVID-19  пандемия 

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