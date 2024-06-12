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Мнения     03.07.2024 10:16

Орбан: диалог о прекращении огня на Украине в целях начала переговоров с Россией будет продолжен

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Теги:  Орбан  Украина  СВО  Россия  переговоры  Евросоюз  мнения 

3 июля — Mossovetinfo.ru — Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его предложение о временном прекращении огня на Украине в целях начала переговоров с Россией не понравилось президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche в котором глава правительства выразил надежду на то, что диалог с Киевом на эту тему будет продолжен.

Орбан, побывавший 2 июня с визитом в Киеве, рассказал после переговоров с Зеленским, что предложил ему установить прекращение огня, чтобы начать подготовку переговоров с Россией, однако тот эту идею не поддержал. «У него были некоторые сомнения по этому поводу. Ему это не очень понравилось. Он сказал: давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом», — отметил премьер.

Орбан уточнил, что у Зеленского «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине». «Поэтому он понял мою позицию, он объяснил свои пределы возможного, и мы посмотрим, как нам это продолжить», — заявил глава правительства.

Визит Орбана в Киев состоялся на второй день после начала председательства Венгрии в Совете ЕС, и, по его словам, он «стремился представлять интересы Европы честным и объективным образом». «Я старался объяснить Зеленскому, что времени становится все меньше и важно установить мир, поскольку ежедневно на фронте гибнут сотни солдат, и мы не видим, каким образом решение может быть найдено на поле боя», — сообщил премьер-министр.

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Теги: 
Орбан  Украина  СВО  Россия  переговоры  Евросоюз  мнения 

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