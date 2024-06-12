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Орбан: диалог о прекращении огня на Украине в целях начала переговоров с Россией будет продолжен
3 июля — Mossovetinfo.ru — Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его предложение о временном прекращени...
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14.06.2024, 09:34
Три причины неправильности повышения пошлин ЕС на китайские электромобили - Комментарий «Синьхуа»
14 июня — Mossovetinfo.ru — Актуальный план Европейской комиссии (ЕК) по введению временных дополнительных пошлин в ...
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12.06.2024, 09:17
Маск: использование устройств Apple с ИИ будет являться нарушением в сфере безопасности
12 июня — Mossovetinfo.ru —Американский предприниматель Илон Маск полагает, что если новые технологии искусственно...