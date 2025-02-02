Освобождение Фогела может стать важным элементом урегулирования на Украине – Трамп

12 февраля— Mossovetinfo.ru — Марк Фогель, американский учитель, приговоренный российским судом к 14 годам заключения за контрабанду наркотиков и отбывший три года во вторник вечером спецрейсом прибыл в США во вторник после того, как администрация Трампа добилась его освобождения в рамках «обмена».



Освобождение властями России Фогела может стать очень важной составляющей урегулирования конфликта на Украине, на этом направлении достигнут огромный прогресс, заявил во вторник президент США Дональд Трамп, встретивший в Белом доме Фогела.



«На самом деле Россия обошлась с нами очень хорошо» , — сказал Трамп в Овальном кабинете во вторник. Я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем положить конец конфликту и остановить гибель миллионов людей, приводит CNN.



Соглашение об освобождении Фогеля, который был признан незаконно задержанным Госдепартаментом США, было заключено президентом Дональдом Трампом, специальным посланником на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом «и советниками президента», согласно заявлению советника по национальной безопасности Майка Уолтца. В заявлении не было никаких подробностей об «обмене».



Адам Болер, которого Трамп назначил специальным представителем по делам заложников, сказал Кейтлан Коллинз из CNN, что освобождение Фогеля не будет равноценным обменом с россиянином, удерживаемым в США.



«Вы не увидите, что обмен произойдёт прямо сейчас. Я думаю, вы увидите, что президент рассмотрит возможность, если там будут люди, не склонные к насилию, с которыми, возможно, не будет никаких проблем, но вы не увидите, что обмен произойдёт прямо сейчас», — сказал Болер в программе «The Source» на авиабазе Эндрюс перед прибытием Фогеля.



Белер, выступавший вместе с госсекретарем Марко Рубио, также подшутил над освобождением еще одного задержанного американца в среду, но не сказал, находится ли этот человек в России. “Это будет сюрпризом на завтра”, - сказал он.