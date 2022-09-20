Отменяются в регионах салюты и фейерверки как "неуместные"

20 сентября, Mossovetinfo.ru - Власти регионов отменили салют в честь 200-летия Омской области и фейерверк в честь 85-летия Новосибирской области как "неуместные".



20 сентября, губернатор Омской области Александр Бурков в своем телеграм-канале сообщил, что на празднование 200-летия Омской области салюта не будет.



"Сейчас не время для залпов" — заявил Бурков. "Я уверен, что салюты обязательно отгремят во всех городах России и озарят мирное небо Донбасса, когда наши ребята освободят его от нацисткой нечисти", - также написал Бурков.



Власти Новосибирской области тоже отменили фейерверк в честь 85-летия региона, поскольку это сейчас неуместно.