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Мнения     09.04.2025 09:05

Ответные пошлины ЕС против США ударят по электорату Трампа – Politico

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Теги:  США  пошлины  ЕС  Евросоюз  электорат  Трамп  Китай 

9 апреля — Mossovetinfo.ru — В результате введения ответных пошлин ЕС против США будет нанесен удар по электорату президента Дональда Трампа, сообщает издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии в котором рассматривается возможность введения Евросоюзом ответных пошлин против США до 25% на широкий спектр экспортных товаров из США.

Комиссия рассматривает возможность ввести пошлины стоимостью около 22,1 миллиарда евро на основе данных об импорте ЕС за 2024 год.

В случае введения пошлины ЕС затронут экспорт из республиканских штатов на сумму в 13,5 миллиарда долларов, - говорится в публикации Politico.

США являются главным торговым партнером Евросоюза. На США приходится более 20% всего экспорта ЕС.

Накануне власти США сообщили, что подняли таможенные пошлины на импорт из Китая еще на 50% - до уровня 104%. Пошлины вступили в силу сегодня, 9 апреля.

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Теги: 
США  пошлины  ЕС  Евросоюз  электорат  Трамп  Китай 

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