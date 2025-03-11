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09.04.2025, 09:05
Ответные пошлины ЕС против США ударят по электорату Трампа – Politico
9 апреля — Mossovetinfo.ru — В результате введения ответных пошлин ЕС против США будет нанесен удар по электорату пр...
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Мнения
06.04.2025, 08:13
JPMorgan Chase & Co ожидает рецессии в экономике США в этом году с учётом вероятного влияния тарифов
6 апреля — Mossovetinfo.ru — Компания JPMorgan Chase & Co. заявила, что ожидает рецессии в экономике США в этом году с уч...
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Мнения
11.03.2025, 17:45
Заммэра Москвы полагает, что скорость самокатов определят исходя из конкретных обстоятельств
11 Марта — Mossovetinfo.ru — Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщи...