Памфилова предложила проводить выборы в октябре во время каникул в школах

19 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила перенести Единый день голосования на октябрь, когда в школах проходя каникулы.



«Я вам скажу только мою позицию, я буду говорить с президентом об этом. Вот перепись проводят в октябре. Знаете почему? Октябрь считается самым маломобильным месяцем», - заявила Памфилова в в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.



Памфилова напомнила, что именно в октябре в большинстве школ проходит каникулярная неделя, и выразила мнение, что можно договориться о том, чтобы проводить ее в одно время во всех школах. Тогда можно было бы проводить в октябре выборы без больших потерь.