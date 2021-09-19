 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Мнения     19.09.2021 17:56

Памфилова предложила проводить выборы в октябре во время каникул в школах

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Элла Памфилова  выборы  единый день голосования  ЕДГ 

19 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила перенести Единый день голосования на октябрь, когда в школах проходя каникулы.

«Я вам скажу только мою позицию, я буду говорить с президентом об этом. Вот перепись проводят в октябре. Знаете почему? Октябрь считается самым маломобильным месяцем», - заявила Памфилова в в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Памфилова напомнила, что именно в октябре в большинстве школ проходит каникулярная неделя, и выразила мнение, что можно договориться о том, чтобы проводить ее в одно время во всех школах. Тогда можно было бы проводить в октябре выборы без больших потерь.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Элла Памфилова  выборы  единый день голосования  ЕДГ 

Возврат к списку

Лента новостей

17:56 Мнения Памфилова предложила проводить выборы в октябре во время каникул в школах

17:06 Общество Явка в Москве на выборах в Госдуму превысила 43 процента

16:47 Общество Синоптики прогнозируют сильнейший за 73 года ливень в Москве 20 сентября

12:32 Город (Москва и область) Явка на выборах в Госдуму 2021 года по Москве превысила показатели 2016 года

09:27 Город (Москва и область) Собянин назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в Москве

Актуальные материалы

08:40 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму-2021. Как найти свой избирательный участок

08:28 Общество Как проголосовать онлайн на выборах 2021 года

00:33 Город (Москва и область) Как найти свой избирательный участок. Медведковский округ 200

11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму

10:23 Город (Москва и область) Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве

10:13 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму. Москва. Схема одномандатных округов

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru