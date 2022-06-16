Пересадить чиновников на "Лады" предложил министр финансов России

16 июня. Mossovetinfo.ru – Глава Минфина Антон Силуанов во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сказал, что «если мы пересадим работников государственных на «Лады»» … «с отечественными подушками безопасности», то это позволит обеспечить спрос на отечественные товары и они будут более качественными.



Напомним, что 16 мая мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возрождение производства «Москвичей» на национализированном заводе Renault в Москве.