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Мнения     16.06.2022 11:05

Пересадить чиновников на "Лады" предложил министр финансов России

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Теги:  Силуанов  мнение  Лада  чиновники  Собянин  москвич  власть  эффективность 

16 июня. Mossovetinfo.ru – Глава Минфина Антон Силуанов во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сказал, что «если мы пересадим работников государственных на «Лады»» … «с отечественными подушками безопасности», то это позволит обеспечить спрос на отечественные товары и они будут более качественными.

Напомним, что 16 мая мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возрождение производства «Москвичей» на национализированном заводе Renault в Москве.

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Теги: 
Силуанов  мнение  Лада  чиновники  Собянин  москвич  власть  эффективность 

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