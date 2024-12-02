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Мнения     22.12.2024 15:14

Пескова поразил блогер Бумага за очень умный вопрос на Прямой линии с Владимиром Путиным

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Теги:  YouTube  Влад Бумага  блогер  Песков  мнение  Путин  прямая линия  Зарубин  Вести  Москва. Кремль. Путин 

22 декабря — Mossovetinfo.ru — Пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова «искренне поразил» популярный блогер Влад Бумага, который на прямой линии с президентом « действительно задал очень солидный, очень умный вопрос», - рассказал Песков в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, сообщает телеграм-канал программы Вести.

«Меня искренне поразил вот этот молодой человек, он действительно задал очень солидный, очень умный вопрос», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что посмотрел видеоролики Влада Бумаги, но «не понял, почему он такой популярный». По его словам, это «поколенческая проблема».

Влад Бумага спросил на Прямой линии Путина о замедлении YouTube в РФ. Президент рассказал, что оно по большей части связано с вопросами на стороне самой платформы, а не с российскими властями.

Также YouTube нарушил законы Российской Федерации, в связи с чем Роскомнадзор предъявил им обоснованные претензии, добавил глава государства.

«По поводу торможения YouTube: здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне», - сказал Путин, отметив, что YouTube «сам создал для себя определенные проблемы.

Также президент поздравил блогера с 80 миллионами подписчиков на его канале.

«Бумага в известной игре сильнее камня. Поэтому я вас поздравляю, 80 миллионов - это, конечно, такой уникальный результат, это значит, что контент, который вы создаете, он отвечает тому, чего ждут эти 80 миллионов человек. Это результат вашей творческой работы, я вас с этим поздравляю», - подчеркнул глава государства.

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Теги: 
YouTube  Влад Бумага  блогер  Песков  мнение  Путин  прямая линия  Зарубин  Вести  Москва. Кремль. Путин 

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