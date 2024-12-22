Полная нормализация отношений РФ и США в сложившихся реалиях невозможна - Медведев

19 января — Mossovetinfo.ru — Полная нормализация отношений России и США в сложившихся реалиях невозможна, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.



Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия. Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна, И совсем откровенно – непонятно, нужна ли она вообще… - написал Медведев в своем Telegram-канале.



ИА МОССОВЕТ ниже приводит весь текст записи, сообщения Дмитрия Медведева:



The Walking Dead. Конец сезона.



На примере ушедшего в небытие ходячего мертвеца Байдена можно проследить, как опытный и неглупый в целом политик (а он очень опытный, работал на высоких позициях ещё в советский период) постепенно превратился в оторванного от реалий маразматика.



Когда я общался с ним, у него ещё не было деменции. Что уже тогда обратило на себя внимание – нездоровый интерес к Украине, хотя это он объяснил мне поручением Обамы.



Постепенно поручение превратилось в идефикс. В этом чудесном превращении свою роль сыграли большие политические ошибки, банальная коррупция и просто плохой анализ ситуации – незнание истории и непонимание природы «украинства». И старик в какой-то момент ударился во все тяжкие, по сути развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО.



В последнее время он явно не понимал до конца происходящего. Да, надо признать, такая война США выгодна в экономическом плане. Но политические издержки и реальная угроза фатального конфликта гораздо серьёзнее. А вот к этому старикан оказался не готов. Это тот случай, когда глава крупнейшей державы мира полностью не справился с ситуацией. В результате демократы с треском проиграли выборы. Если беда Байдена в его неадекватности, то вина его Администрации в том, что на российском треке она сознательно оставила очень тяжёлое кризисное наследство своим преемникам. Вредоносные закладки байденовских решений будут проявляться ещё очень долго. А потому будет предельно трудно общаться. Полная нормализация российско-американских отношений затянется на десятилетия.



Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна. И совсем откровенно – непонятно, нужна ли она вообще…