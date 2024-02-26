8 марта — Mossovetinfo.ru — «Посольства США и Британии предупредили об угрозе терактов на 8-е марта в Москве. Скоорди...

3 марта — Mossovetinfo.ru — Илон Маск поддержал идею о давно назревшей необходимости расформировать Организацию Се...

26 февраля — Mossovetinfo.ru — Меритократия (власть достойных) должна и далее внедряться в России, в том числе с помощ...