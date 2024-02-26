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Мнения     08.03.2024 07:18

Посольства США и Британии предупредили об угрозе терактов на 8-е марта в Москве

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Теги:  Симонян  США  Британия  посольства  Москва  теракты  предупреждение  спецслужбы  мнение 

8 марта — Mossovetinfo.ru — «Посольства США и Британии предупредили об угрозе терактов на 8-е марта в Москве. Скоординированно. Просят избегать массовых мероприятий в течение 48 часов», — сообщает главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симонян в своем Telegram-аккаунте.

Симонян также отмечает, что если сообщения посольств основаны на «конкретной информации», то информация должна быть передана российским спецслужбам, иначе это пособничество.

«Недорогие «партнеры»! Если у вас есть конкретная информация, ее надо передать по линии спецслужб. Надеюсь, вы так и сделали.

А если нет - то это пособничество», — пишет Симонян.

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Теги: 
Симонян  США  Британия  посольства  Москва  теракты  предупреждение  спецслужбы  мнение 

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