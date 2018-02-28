Практически до 43 % снизился общий уровень раскрываемости преступлений - Путин

28 февраля /Mossovetinfo.ru/. Президент России Владимир Путин принял выступил на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации и обратил внимание на снижение уровня раскрываемости преступлений.



«Однако не по всем направлениям ситуация столь благополучная. Вы знаете, что снизился практически до 43 процентов общий уровень раскрываемости преступлений. В последние годы этот показатель, что называется, скачет: то подрастёт, то вновь сократится. Кардинального, видимого улучшения ситуации пока, к сожалению, не происходит», - сказал В.Путин.



По мнению президента, такая раскрываемость не позволяет реализовать в полной мере «ключевой принцип неотвратимости наказания». «Значит, ключевой принцип неотвратимости наказания реализуется далеко не в полной мере. Это, безусловно, тревожит и общество, и наших граждан, и абсолютно не должно устраивать сами органы внутренних дел», - сказал В.Путин, согласно фрагменту стенограммы, опубликованному на сайте Президента России.