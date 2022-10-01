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Мнения     01.10.2022 10:53

Пригожин призвал мобилизовать силовиков в первую очередь

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Теги:  Пригожин  мобилизация  очередь  мнение 

1 октября. Mossovetinfo.ru - В первую очередь мобилизации должны подлежать уволенные в запас военнослужащие по контракту — «те, кто всю свою жизнь получал блага от Министерства обороны и от своей страны», а также представители государственных структур и силовых ведомств. Такое мнение на стене «Конкорда» в соцсети «ВКонтакте» высказал предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин, которого связывают с деятельностью ЧВК «Вагнер».

21 сентября 2022 года глава государства Владимир Путин подписал Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». В связи с перегруженностью военкоматов осенний призыв пройдет с 1 ноября по 31 декабря, - в армию призовут 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.


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Теги: 
Пригожин  мобилизация  очередь  мнение 

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