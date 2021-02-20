20 февраля. Mossovetinfo.ru - Популярный писатель и актуальный политик Захар Прилепин, отвечая на вопрос зачем затеял всю эту историю с Дзержинским и не желает ли он нового витка Гражданской войны, написал, что «хочет гражданского мира и нормальной работы гражданского общества».
По мнению Прилепина, памятники в России разным людям, к которым мы можем относиться в разной степени принятия и непринятия, «это признак - гражданского общества, веротерпимости, мужества и равновесия общества».
«Я спокойно вижу в этом ряду - Дзержинского, - равно как и Колчака. Равно как и находящийся в непосредственной близости от возможного памятника Дзержинскому Соловецкий камень.
Если мы преодолеем этот рубеж - у нас появится пространство для дальнейшего развития и становления иных гражданских институтов», - пишет Прилепин в своих аккаунтах в соцсетях, отвечая о своей поддержке к возврату на Лубянскую площадь памятника Дзержинскому.
Голосование москвичей
о том, чей памятник надо, в качестве доминанты, установить на Лубянской площади, пройдет в Москве с 25 февраля по 5 марта.
ИА МОССОВЕТ публикует полный текст ответа Прилепина
:
«Захар Прилепин:
Мой старший товарищ по литературному ремеслу, замечательный русский писатель и замечательный человек Евгений Анатольевич Попов спрашивает: зачем я (далеко не только я) затеял всю эту историю с Дзержинским, неужели я желаю нового витка Гражданской войны.
Отвечаю.
Нет, конечно, я хочу гражданского мира и нормальной работы гражданского общества.
Гражданской войны желает, скажем, господин Венедиктов, который инициировал "конкурс", где Дзержинский вынужден сражаться почему-то с Александром Невским, словно Лубянская площадь - это Чудское озеро. В то время, как нормальным был бы опрос с двумя вариантами: "Вы за восстановленный памятник Дзержинскому?" "Вы против восстановления памятника Дзержинскому?"
В любом случае, мы живём в демократическом обществе (я не иронизирую), и это общество имеет право на реализацию своих представлений о необходимых ему памятниках, о памяти, как таковой, о достойном и чуждом в национальной истории.
Я не высказывался против возведения памятника Колчаку. Такой памятник есть, и, не разделяя выбора Колчака в 1918 году (и некоторых методов Колчака, как и многие его современники не отличавшегося гуманизмом), я осознанно принял право на возведение этого памятника. И, уверен, Евгений Анатольевич Попов не выступал против установления этого памятника, даже учитывая угрозу нового витка Гражданской войны (которой, впрочем, не случилось и тогда).
В России снят и с помпой прошёл панегирический (и не вполне историчный) фильм о Колчаке; равно как ряд фильмов и сериалов о других деятелях Белого движения. Одновременно в России сняли примерно тонну фильмов и сериалов про садистов и маниаков из ЧК-ГПУ-НКВД-Красной армии; а так же о работе Ленина на немецкую разведку, которые шли в прайм-тайм на центральных каналах. И это также не считается элементом Гражданской войны, хотя вызывает безусловное раздражение серьёзной части нашего общества.
Наконец, в России существует, открыт и работает "Ельцин-центр", с которым, так или иначе, мирится значительная часть общества, чуть иначе расценивающая деятельность Б.Н.Ельцина, чем это преподносится в самом "Ельцин-центре".
Думаю, не надо объяснять, что символическое значение "Ельцин-центра" (символа разрушения советской системы) - в целом соразмерно символическому значению памятника Дзержинскому (символа становления советской системы).
Кажется, мы вправе спросить: отчего всё-таки виновниками якобы начинающейся (уверен, что она не начнётся) Гражданской войны должна считать себя только одна сторона? Почему другая сторона себя таковой даже не собирается считать?
И самое главное.
Дорогой, уважаемый, замечательный Евгений Анатольевич.
В русской литературе сосуществуют в пределах одних антологий и одних учебников Горький и Бунин, Мережковский и Маяковский, Шмелёв и Шолохов, Туроверов и Есенин, а также Катаев и Газданов - кстати, участники Гражданской войны, стрелявшие в своих противников и участвовавшие в кровавой распре, как солдаты. Между ними, как мы с вами знаем, давно прекращена Гражданская война. Они - часть нашего национального сознания, нашей истории, нашей веры и нашей правды.
И если единение в пределах русской словесности возможно - то, думаю, оно возможно и в пределах русской истории.
В России есть памятники Петру Великому и Степану Разину. Есть памятники Шамилю и Ермолову. Есть памятники Александру Суворову и Салавату Юлаеву. Они не вызывают у большинства населения России никаких вопросов. Это признак - гражданского общества, веротерпимости, мужества и равновесия общества.
Я спокойно вижу в этом ряду - Дзержинского, - равно как и Колчака. Равно как и находящийся в непосредственной близости от возможного памятника Дзержинскому Соловецкий камень.
Если мы преодолеем этот рубеж - у нас появится пространство для дальнейшего развития и становления иных гражданских институтов.
Отказавшись от этого решения, мы всего лишь отложим тот день, когда справедливость будет восстановлена. Потому что мы не можем игнорировать мнение огромной части жителей нашей с вами страны. Мнение нашего с вами народа.».