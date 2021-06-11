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19:24 Город (Москва и область) Ремонт дороги на Тверской перенесен, улицу перекрывать не будут
18:07 Происшествия Поезда не ходили по зелёной ветке метро около часа
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08:07 Город (Москва и область) Вакцина «КовиВак» доступна в пяти поликлиниках Москвы
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07:09 Город (Москва и область) Началось благоустройство Репинского сквера