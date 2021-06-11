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Мнения     11.06.2021 09:21

Проценко заявил об усложнении лечения COVID-19 из-за мутаций вируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19  мнение 

11 июня. Mossovetinfo.ru — Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал об усложнившемся лечении коронавируса.

По словам Проценко, лечение коронавируса осложнилось видимо в связи с тем, что за полтора года вирус мутировал.

«Заставляет задуматься о том, что он за эти полтора года несколько тоже изменил свое лицо», - заявил врач.

Проценко выразил мнение, что только вакцинация способна побороть пандемию и отметил, что в Москве созданы для вакцинации «сверхдоступные» условия. В связи с этим врач призвал всех горожан немедленно вакцинироваться.

10 июня в Москве впервые с середины июня было выявлено более 5 тысяч новых случаев заболевания за сутки. Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве ухудшилась.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  мнение 

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