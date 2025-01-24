Путин: европейскими политиками «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком»

2 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что президент США Дональд Трамп быстро наведет порядок среди европейских политических элит, скоро они «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».



«Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро и все они, вот увидите, это произойдет быстро, скоро, все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком», — сказал он в интервью Павлу Зарубину, фрагмент интервью размещен в телеграм-канале @zarubinreporter



Также сообщается, что продолжение интервью Владимира Путина журналисту ВГТРК Павлу Зарубину будет показано сегодня в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия» в 22.30