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Мнения
02.02.2025, 13:24
Путин: европейскими политиками «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком»
2 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что президент США Дональд Трамп быстро на...
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Мнения
29.01.2025, 14:18
Кремль: Мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон сообщив о подготовке США убийства Путина
29 января — Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам с...
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Мнения
24.01.2025, 09:44
Деньги США использовались для раскачивания суверенитета стран — премьер-министр Грузии
24 января — Mossovetinfo.ru — В течение трех лет в Грузии были четыре неудачные попытки организации революции, деньг...