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Мнения     02.02.2025 13:24

Путин: европейскими политиками «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком»

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Теги:  Москва.Кремль.Путин  Зарубин  интервью  Путин  мнение  Трамп  Европа  политики 

2 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что президент США Дональд Трамп быстро наведет порядок среди европейских политических элит, скоро они «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».

«Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро и все они, вот увидите, это произойдет быстро, скоро, все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком», — сказал он в интервью Павлу Зарубину, фрагмент интервью размещен в телеграм-канале @zarubinreporter

Также сообщается, что продолжение интервью Владимира Путина журналисту ВГТРК Павлу Зарубину будет показано сегодня в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия» в 22.30


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Теги: 
Москва.Кремль.Путин  Зарубин  интервью  Путин  мнение  Трамп  Европа  политики 

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