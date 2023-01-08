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Мнения     08.01.2023 13:20

Райс, Гейтс: Путин по—прежнему полностью привержен возвращению всей Украины под контроль России

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Теги:  Райс  Гейтс  Путин  Украина  США  вооружения  мнение 

8 января, Mossovetinfo.ru - "Владимир Путин по—прежнему полностью привержен возвращению всей Украины под контроль России или, если это не удастся, уничтожению ее как жизнеспособной страны. Он считает, что его историческая судьба — его мессианская миссия — восстановить Российскую империю, и, как много лет назад заметил Збигнев Бжезинский, не может быть Российской империи без Украины", — такое мнение в авторской колонке для The Washington Post высказали Кондолиза Райс (была госсекретарем с 2005 по 2009 год) и Роберт М. Гейтс (был министром обороны с 2006 по 2011 год).

"Мы оба неоднократно имели дело с Путиным, и мы убеждены, что он считает, что время на его стороне: он может измотать украинцев и что единство и поддержка Украины со стороны США и Европы в конечном итоге ослабнут и разрушатся. Безусловно, российская экономика и люди пострадают по мере продолжения войны, но россияне пережили гораздо худшее", — также отмечается в колонке Кондолизы Райс и Роберта М. Гейтс.

К.Райс и Р.М.Гейтс высказывают мнение, что "единственный способ избежать такого сценария для Соединенных Штатов и их союзников — срочно предоставить Украине резкое увеличение военных поставок и возможностей, достаточных для сдерживания возобновления российского наступления и позволяющих Украине оттеснить российские силы на востоке и юге". "Эти возможности нужны в течение недель, а не месяцев", — подчеркивают они.

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Теги: 
Райс  Гейтс  Путин  Украина  США  вооружения  мнение 

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