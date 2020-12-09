9 декабря. Mossovetinfo.ru - В январе возможны два сценария развития ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.



По словам Горелова, все будет зависеть от поведения людей и соблюдения ограничительных рекомендаций. Если рекомендуемые ограничения будут выполнятся, то эпидемиологический процесс стабилизируется.



Если же люди будут массово нарушать ограничения, не соблюдать социальную дистанцию, активно посещать массовые мероприятия в новогодние каникулы, то весьма вероятен новый всплеск заболеваемости.



Горелов рекомендовал встречать Новый год дома, воздержаться от посещения больших компаний и массовых мероприятий. Особенно Горелов подчеркнул необходимость отказаться от посещения торговых центров и использования общественного транспорта, как мест, где риск инфицирования наиболее велик.



Ранее рекомендации для граждан о проведении новогодних праздников были опубликованы на официальном сайте Роспотребнадзора.