9 декабря. Mossovetinfo.ru - В январе возможны два сценария развития ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
По словам Горелова, все будет зависеть от поведения людей и соблюдения ограничительных рекомендаций. Если рекомендуемые ограничения будут выполнятся, то эпидемиологический процесс стабилизируется.
Если же люди будут массово нарушать ограничения, не соблюдать социальную дистанцию, активно посещать массовые мероприятия в новогодние каникулы, то весьма вероятен новый всплеск заболеваемости.
Горелов рекомендовал встречать Новый год дома, воздержаться от посещения больших компаний и массовых мероприятий. Особенно Горелов подчеркнул необходимость отказаться от посещения торговых центров и использования общественного транспорта, как мест, где риск инфицирования наиболее велик.
Ранее рекомендации для граждан о проведении новогодних праздников были опубликованы на официальном сайте Роспотребнадзора.
09:58 Общество Ночь на 9 декабря стала самой холодной в Москве с начала зимы
09:52 В России Получение гражданами налоговых вычетов предложили автоматизировать
09:16 Мнения Роспотребнадзор назвал два сценария развития ситуации с COVID-19 в январе
02:51 Город (Москва и область) Начинает работу московская ветеринарная автоматизированная система ВетАС
19:38 Другое «Спартак» объявил об уходе Газизова с поста гендиректора клуба
20:53 Другое Стали известны соперники сборной России по квалификации ЧМ-2022
19:11 Общество Найдена мутация коронавируса, против которой бессильны антитела
10:35 Мнения Биолог заявил, что коронавирус может вызвать преждевременное старение
01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников
11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ
09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса