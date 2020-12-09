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Мнения     09.12.2020 09:16

Роспотребнадзор назвал два сценария развития ситуации с COVID-19 в январе

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Теги:  коронавирус  распространение  прогноз  Роспотребнадзор 

9 декабря. Mossovetinfo.ru - В январе возможны два сценария развития ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

По словам Горелова, все будет зависеть от поведения людей и соблюдения ограничительных рекомендаций. Если рекомендуемые ограничения будут выполнятся, то эпидемиологический процесс стабилизируется.

Если же люди будут массово нарушать ограничения, не соблюдать социальную дистанцию, активно посещать массовые мероприятия в новогодние каникулы, то весьма вероятен новый всплеск заболеваемости.

Горелов рекомендовал встречать Новый год дома, воздержаться от посещения больших компаний и массовых мероприятий. Особенно Горелов подчеркнул необходимость отказаться от посещения торговых центров и использования общественного транспорта, как мест, где риск инфицирования наиболее велик.

Ранее рекомендации для граждан о проведении новогодних праздников были опубликованы на официальном сайте Роспотребнадзора.


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Теги: 
коронавирус  распространение  прогноз  Роспотребнадзор 

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