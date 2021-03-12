 
Актуальные темы: коронавирус
Мнения     12.03.2021 17:03

Роспотребнадзор: новые штаммы COVID-19 не влияют на тяжесть течения заболевания

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Роспотребнадзор  коронавирус  COVID-19  штаммы 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, заявил, что новые штаммы коронавируса не влияют на тяжесть течения болезни ни у детей, ни у взрослых, сообщает РИА Новости.

По словам Горелова, новые выявленные штаммы коронавируса более заразны, поэтому может вырасти число заболевших, однако тяжесть течения заболевания не зависит от того, каким именно штаммом COVID-19 заразился человек. Влияния новых штаммов на тяжесть течения заболевания не выявлено ни у делтей, ни у взрослых.

Горелов также рассказал, что дети болеют коронавирусом реже взрослых и заболевание у них проходит легче. У детей в возрасте до 7 лет заболеваемость составляет 8-10%, с возрастом она постепенно повышается. В основном среди несовершеннолетних коронавирусом заражаются подростки в возрасте 13-15 лет.

Ранее стало известно, что в Японии выявлен новый штамм коронавируса не менее опасный, чем ранее выявленные британский и южноафриканский штаммы.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Роспотребнадзор  коронавирус  COVID-19  штаммы 

Возврат к списку

Лента новостей

17:03 Мнения Роспотребнадзор: новые штаммы COVID-19 не влияют на тяжесть течения заболевания

16:48 В мире Евросоюз продлил персональные санкции по Украине против ряда россиян и украинцев

15:28 Происшествия Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Подмосковье

14:32 Общество Москвичей предупредили о ветре, метели и гололедице в выходные

13:53 В России Минтруд предлагает скорректировать выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Актуальные материалы

08:37 Общество Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной за 70 лет

11:08 Власть Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

09:52 Общество Беспрецедентные сносы в Немецкой слободе - расследование «Архнадзора»

12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году

22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы

15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru