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Мнения     15.11.2022 12:31

Россия, Украина и европейские страны должны быть в "общей конфигурации" - Папа Римский

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Теги:  Папа Римский  Россия  Украина  Европа 

15 ноября. Mossovetinfo.ru - По мнению Папы Римского, Россия, Украина и европейские страны должны быть в "общей конфигурации", так как они имеют общие корни, менталитет и общую историю. Такую позицию высказал Папа Римский в личной беседе с председателем Всемирного союза староверов Леонидом Севастьяновым, сообщает ТАСС со ссылкой на слова Севастьянова.

"Папа Римский считает, что конфликт между Украиной и Россией должен быть закончен не только технически, но и идеологически. Не должно быть противостояния идеологического, ментального между Россией, Украиной и Европой. Видение Папы такое, оно касается не просто прекращения огня, обмена пленными "всех на всех", <...> прекращение конфликта должно дать перспективу развитию отношений между странами - и Украиной, и Россией, должен быть найден путь к взаимной помощи к взаимному мирному развитию", - сказал Севастьянов.

Глава союза староверов пояснил, что, по мнению понтифика, Украина, Россия и европейские страны должны быть в "общей конфигурации", так как они имеют общие корни, менталитет и общую историю. Все эти участники конфликта считают себя наследниками Римской империи в той или иной степени, следовательно, верность своим истокам и своей истории должна привести к "пониманию необходимости совместной мирной жизни", - отмечается в сообщении ТАСС.

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Теги: 
Папа Римский  Россия  Украина  Европа 

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