Россия вошла в топ-3 стран, которые американцы считают враждебными - Politico

8 февраля. Mossovetinfo.ru - 49% опрошенных граждан США считают Россию "враждебной", 25% "недружественной, но не врагом, 10% — "дружественной, но не союзником" и 3% рассматривает Россию как союзника. Таковы данные исследовании издания Politico , проведенного 5 и 6 февраля совместно с компанией Morning Consult с участием 2005 человек, погрешность составляет 2%.



Россия вошла в топ-3 стран, которые американцы считают враждебными. Более негативно американцы отнеслись Северной Кореи и Ирану - 64% и 51% опрошенных опрошенных соответственно.



34% опрошенных поддерживают однозначно, еще 29% поддерживают в некоторой степени введение конгрессом США против России "суровых санкций", "чтобы не допустить нападения на Украину".