27 октября. Mossovetinfo.ru – Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в первой декаде декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
По словам Горелова, сейчас в России наблюдается стадия роста заболеваемости, которая по законам эпидемиологии обычно длится в течение 2 – 2,5 инкубационных периодов по 14 дней. Таким образом ожидать стабилизации можно в начале декабря.
При этом, Горелов отметил, что в Москве эпидемический процесс начался раньше, чем в большинстве других регионов, поэтому и выход на плато в Москве ожидается раньше.
В понедельник в России был обновлен суточный максимум по числу новых заболевших, за сутки было выявлено 17 347 новых случаев заражения коронавирусом.
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