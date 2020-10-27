27 октября. Mossovetinfo.ru – Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в первой декаде декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.



По словам Горелова, сейчас в России наблюдается стадия роста заболеваемости, которая по законам эпидемиологии обычно длится в течение 2 – 2,5 инкубационных периодов по 14 дней. Таким образом ожидать стабилизации можно в начале декабря.



При этом, Горелов отметил, что в Москве эпидемический процесс начался раньше, чем в большинстве других регионов, поэтому и выход на плато в Москве ожидается раньше.



В понедельник в России был обновлен суточный максимум по числу новых заболевших, за сутки было выявлено 17 347 новых случаев заражения коронавирусом.