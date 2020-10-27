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Мнения     27.10.2020 01:37

Россия выйдет на плато по коронавирусу в первой декаде декабря - Роспотребнадзор

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Теги:  Роспотребнадзор  коронавирус  заболеваемость 

27 октября. Mossovetinfo.ru – Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в первой декаде декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

По словам Горелова, сейчас в России наблюдается стадия роста заболеваемости, которая по законам эпидемиологии обычно длится в течение 2 – 2,5 инкубационных периодов по 14 дней. Таким образом ожидать стабилизации можно в начале декабря.

При этом, Горелов отметил, что в Москве эпидемический процесс начался раньше, чем в большинстве других регионов, поэтому и выход на плато в Москве ожидается раньше.

В понедельник в России был обновлен суточный максимум по числу новых заболевших, за сутки было выявлено 17 347 новых случаев заражения коронавирусом.


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Теги: 
Роспотребнадзор  коронавирус  заболеваемость 

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