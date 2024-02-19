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Мнения     21.02.2024 13:33

Русским по духу из недружественных стран предлагается давать гражданство России - СР

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Теги:  Россия  гражданство  русские по духу  русофобия  Госдума  инициатива  Справедливая Россия 

21 февраля — Mossovetinfo.ru — Депутаты партии Справедливой России внесли в Государственную Думу законопроект о предоставлении права на вид на жительство иностранным гражданам, которые сталкиваются с преследованием за свою позицию по отношению к России,это предложение призвано обеспечить защиту и поддержку людям, чьи публичные выступления или действия в пользу Российской Федерации вызывают негативные реакции или даже угрозу их жизни в другой стране,- сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе партии.

Введение новых оснований для получения гражданства Российской Федерации может стать значимым шагом в поддержку тех, кто выражает ей безоговорочную поддержку, несмотря на проживание в странах, где Россию «запрещают», отмечается в сообщении. Также отмечается, что важную инициатива может существенно позитивно повлиять на миграционную политику страны.

Сообщается, что инициатива уже была поддержана на высшем уровне. Президент Владимир Путин выразил одобрение концепции данного законопроекта на встрече с лидерами парламентских фракций.

Накануне лидер Справедливой России Сергей Миронов встречался с исполнительным секретарем Партии социалистов Республики Молдова, экс-президентом страны Игорем Додоном, после чего он«еще раз убедился в том, что большинство населения Молдовы настроено на сохранение и развитие связей с Российской Федерацией". Об этом Миронов сообщил в своем аккаунте в Телеграм. Также Миронов отметил, что «русофобская позиция президента Санду, на мой взгляд, не соответствует национальным интересам Молдовы и вызывает растущее недовольство избирателей".

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Теги: 
Россия  гражданство  русские по духу  русофобия  Госдума  инициатива  Справедливая Россия 

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