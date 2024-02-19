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Русским по духу из недружественных стран предлагается давать гражданство России - СР
21 февраля — Mossovetinfo.ru — Депутаты партии Справедливой России внесли в Государственную Думу законопроект о пре...
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Путин: «страна качественно меняется изнутри — это время России»
20 февраля — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин принял участие в пленарном заседании четвёртого ежегодного форума «Си...
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19.02.2024, 08:55
Более 90% позитивно оценивают преобразования в транспорте города за последние 10 лет - Собянин
19 февраля — Mossovetinfo.ru — Москва заняла первое место в Европе по темпам развития рельсового каркаса, более 90% по...