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Мнения     28.02.2025 21:17

Сделка с Украиной позволит США закрепиться в регионе и вернуть вложенные в киевский режим средства

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Теги:  США  Украина  Трамп  Зеленский  соглашение  сделка  мнения 

28 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в пятницу в Белом доме намерены подписать соглашение по природным ресурсам, включая редкоземельные металлы, нефть и газ, а также инфраструктурных проекты. Президенты побеседовали с журналистами пресс-пула Белого дома перед встречей президентов после которой ожидается подписанием соглашения по природным ресурсам.

Трамп сказал, что сделка принесет участникам много денег и позволит укрепить безопасность участников сделки. Также Президент США полагает, что соглашение с Украиной по редкоземельным металлам является очень справедливым и что он позволит вернуть вложенные США средства и заработать. Полученные ресурсы, материалы, будут использованы для развития новых технологий, искусственного интеллекта, нужд обороны.

Зеленский сказал , что «хочет обсудить, что США будут готовы сделать», чтобы остановить президента России.

Трамп сказал, что нельзя заключать никаких сделок без компромиссов.

Открывая встречу с Зеленским в Белом доме Трамп сказал, что пора прекращать конфликт вокруг Украины, заявив, что Россия этого хочет.

Соглашение предполагает создание фонда для финансирования украинских инфраструктурных и энергетических проектов, обеспечивая возврат инвестиций американских налогоплательщиков через совместное распределение доходов, – говорится в документе. Доходы от этих проектов будут распределяться между США и Украиной на этапе их поступления, до вычета операционных затрат, что, как отмечает телеканал Fox Business, ознакомившийся с текстом документа, исключает возможность завышения расходов подрядчиками.

Эта сделка подтверждает поддержку Украины и служит сигналом России о том, что США не намерены уходить из региона, полагает Трамп.

Новые проекты по добыче полезных ископаемых не выдержат конкуренции с китайским производством, сообщила газета Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома накануне подписания соглашения между США и Украиной, по которому Штаты получат доступ к украинским ископаемым.

Также Washington Post отмечает, что на данный момент полный объем полезных ископаемых Украины в точности не известен, а их добыча и переработка могут потребовать создания крупной новой инфраструктуры, что, в свою очередь, может оказаться экономическим невыгодным,

Накануне встречи в Белом Доме с Трампом Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената, чтобы обсудить военную помощь Украине. Сообщая об этом в своем аккаунте в соцсети, он сообщил: «обсуждения были сосредоточены на продолжении военной помощи Украине, соответствующих законодательных инициативах, моей встрече с президентом Трампом, усилиях по достижению справедливого и прочного мира, нашем видении окончания *** (конфликта – ред.) и важности надёжных гарантий безопасности». «Мы гордимся тем, что у нас есть такие стратегические партнёры и друзья, как Соединённые Штаты. Мы благодарны за непоколебимую двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины на протяжении всех трёх лет полномасштабной агрессии России», — добавил Зеленский накануне встречи с Трампом.

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Теги: 
США  Украина  Трамп  Зеленский  соглашение  сделка  мнения 

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