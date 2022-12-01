Си Цзиньпин: Решение конфликта на Украине политическими средствами лучше всего отвечает интересам Европы

1 декабря. Mossovetinfo.ru - Разрешение конфликта на Украине политическими средствами лучше всего отвечает интересам Европы. Об этом в четверг заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Ранее в четверг 1 декабря Синьхуа сообщило что Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, находящимся в Пекине с визитом.



"Решение украинского кризиса политическими средствами больше всего отвечает интересам Европы и всех стран Евразии", - цитирует Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

