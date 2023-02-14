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Мнения     14.02.2023 07:42

Сноуден считает обнаружение воздушных объектов в США попыткой отвлечь от подрыва «Северных потоков»

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Теги:  Северные потоки  подрыв  мнение  США  Сноуден  Лавров  Херш 

14 февраля. Mossovetinfo.ru - Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предположил, что обнаружение неопознанных объектов в небе над США является попыткой отвлечь журналистов от других важных тем. Среди них он назвал бюджетные вопросы и подрыв «Северных потоков». Об этом сообщают РИА Новости.

Информация о подрыве газопроводов была опубликована 8 февраля на платформе Substack за авторством лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша.

12 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что американская администрация, по сути, взяла ответственность за взрывы в сентябре 2022 года на «Северных потоках». Об этом он рассказал в интервью к информационно-просветительскому уроку «Разговор о важном», опубликованном на сайте МИДа.

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Теги: 
Северные потоки  подрыв  мнение  США  Сноуден  Лавров  Херш 

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