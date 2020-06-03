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Мнения     03.06.2020 18:38

Собянин играет в прятки с реальностью - мнение Сатарова

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Теги:  Собянин  стиль  эффективность  реальность  ложь  Сатаров  мение 

3 июня. Mossovetinfo.ru – Становление Сергея Собянина как паблик-менеджера проходило в специфичных советских и российских условиях, что развило у Собянина «чувство, которое называется «Игра в прятки от реальности»», что приводит к тому, что они создают себе мир ужасной, неразгребаемой кучи лжи. Такое мнение высказал политолог и бывший помощник Бориса Ельцина Георгий Сатаров в интервью Anews, в котором он также рассказал «о Путине, ошибках Ельцина и новой Конституции».

«Он (Собянин – ред). профессиональный паблик-менеджер. Он становился таковым в очень специфичных советских условиях, потом в очень специфичных одних российских условиях, потом в других. И это развило у него чувство, которое называется «Игра в прятки от реальности». Они все заняты неким конструированием искусственной реальности для нас, некоего искусственного мира, в который мы должны верить, но они в этот искусственный мир начинают верить сами», - сказал Сатаров.

По мнению политолога «это ужасное совершенно социо-психическое заболевание. И они пытаются управлять этим миром так, будто он такой и есть».  В своем сконструированном мире, то что «они себе создают - это ужасная, неразгребаемая куча лжи, в которой они сами путаются: где ложь, а где правда» и «выпускают некие распоряжения, которые регулируют ими сконструированный мир», - отметил Сатаров.

По мнению Сатарова, такая идиотская история- для очень серьезных психиатров. «А мы-то с вами живем в реальном мире, поэтому все это нам кажется абсолютно диким. А им не кажется. Это совершенно идиотская история, история для очень серьезных психиатров. Я не вижу из этого разумного выхода», - сказал Сатаров.

«Мы должны понять и объяснить другим природу этой жуткой аномалии. Хотите, я по-другому скажу? Из дурдома вырвалась банда абсолютных шизофреников и захватила власть. Они не понимают нас, не понимают наш мир, они живут в своем мире, который они там в больнице выдумали. Вот, чему это эквивалентно», - полагает Сатаров.

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Теги: 
Собянин  стиль  эффективность  реальность  ложь  Сатаров  мение 

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