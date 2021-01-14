18:51 Мнения Собянин: Москва вернется к нормальной жизни в мае
18:43 Город (Москва и область) В Москве разрабатывают систему послаблений для переболевших коронавирусом
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16:54 Общество ФСИН заявила, что предпримет все действия для задержания Навального
16:35 Другое ОКР предложил спортсменам использовать «Катюшу» вместо гимна РФ
18:51 Мнения Собянин: Москва вернется к нормальной жизни в мае
08:46 Город (Москва и область) В Москве снова расширился список категорий, которые могут сделать прививку от COVID-19
19:41 Общество Женщина-машинист электрички выполнила первый рейс
15:02 Город (Москва и область) В Москве с 13 января прививку от коронавируса смогут сделать новые категории граждан
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10:29 Общество В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы