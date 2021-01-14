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Мнения     14.01.2021 18:51

Собянин: Москва вернется к нормальной жизни в мае

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  коронавирус  COVID-19 

14 января. Mossovetinfo.ru – Москва сможет вернуться к нормальной жизни в мае 2021 года. Такое мнение в интервью телеканалу «Россия 24» высказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Мой прогноз был это май месяц. Я уверен, что само снижение заболеваемости пойдет раньше. Возможно, в конце января – в феврале мы увидим уже более стабильную динамику, снижение заболеваемости. Но чтобы уже как-то совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, это май месяц», - сказал Собянин.

«Конечно, во многом это будет зависеть от того, как активно будут граждане прививаться. Думаю, что в феврале-марте объемы выпуска вакцины будут в промышленном масштабе, в достаточном количестве. Далее все будут зависеть от желания самих граждан, от понимания ситуации», - добавил мэр Москвы.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве разрабатывают систему послаблений для переболевших коронавирусом.

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  коронавирус  COVID-19 

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