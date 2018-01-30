Собянин прокомментировал попадание в «Кремлевский доклад»

30 января. Mossovetinfo,ru - Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал попадание в так называемый «Кремлевский доклад» - санкционный список из более чем 200 фамилий чиновников, руководителей государственных компаний и миллиардеров/



«В "Кремлевский доклад" аккуратно внесли всю политическую и экономическую элиту страны. Было бы очень странно, если бы не включили и мэра столицы», - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.



«На Западе Россию не любили во все времена, но до таких списков не могли додуматься даже в самые худшие периоды истории. Подобные меры не раскалывают, а объединяют. Приводят к результатам, противоположным тому, к чему стремились авторы», - добавил мэр Москвы/