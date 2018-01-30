Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Мнения     30.01.2018 10:48

Собянин прокомментировал попадание в «Кремлевский доклад»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сергей Собянин  Кремлевский доклад  США 

30 января. Mossovetinfo,ru - Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал попадание в так называемый «Кремлевский доклад» - санкционный список из более чем 200 фамилий чиновников, руководителей государственных компаний и миллиардеров/

«В "Кремлевский доклад" аккуратно внесли всю политическую и экономическую элиту страны. Было бы очень странно, если бы не включили и мэра столицы», - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

«На Западе Россию не любили во все времена, но до таких списков не могли додуматься даже в самые худшие периоды истории. Подобные меры не раскалывают, а объединяют. Приводят к результатам, противоположным тому, к чему стремились авторы», - добавил мэр Москвы/

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сергей Собянин  Кремлевский доклад  США 

Возврат к списку

Лента новостей

13:46 Город Москва определила порядок расширения жилплощади участниками реновации

12:36 Общество Высота сугробов в Москве достигла рекордных за зиму 23 см

11:55 Город Маршрут зимнего велопарада в Москве пройдет вокруг «Зарядья»

11:31 Город Путеводитель по скидкам для владельцев соцкарт появился в Москве

11:00 В мире Кто попал в «Кремлевский доклад» США. Список

Актуальные материалы

11:00 В мире Кто попал в «Кремлевский доклад» США. Список

10:48 Мнения Собянин прокомментировал попадание в «Кремлевский доклад»

09:54 В мире США ввели новые санкции против России. Список лиц и компаний

16:29 Город Какие дома не будут сносить в рамках программы реновации жилья

14:22 Город Названы даты Московского урбанистического форума - 2018

22:08 Другое На Олимпиаду в Пхёнчхане МОК допустил только 169 российских спортсменов

13:50 Город Как минимум 218 домов, имеющих архитектурную ценность, сохранят в рамках реновации

19:06 Власть Николай Губенко возглавил фракцию КПРФ в Мосгордуме

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru