Талант спецпосланника Уиткоффа позволяет заключать сделки без развязывания третьей мировой - Трамп

17 декабря — Mossovetinfo.ru — Трамп выбрал своим спецпосланником Стивена Уиткоффа из-за того, что он обладает качествами, позволяющими заключать мирные сделки без развязывания третьей мировой войны. Об этом президент США заявил на мероприятии в Белом доме в честь еврейского праздника Ханука.

«Я знаю других великих переговорщиков, но с ними надо было бы развязать третью мировую войну, прежде чем сделка была бы заключена, а нам этого не хотелось», - сказал Трамп, отметив, что «Стив - величайший переговорщик», «величайшая личность», «у Стива наилучший характер».

Трамп также сказал, что его спецпосланник Стивен Уиткофф ничего не знал о России, но обладал наилучшими личными качествами для переговорщика.

Напомним, что Уиткофф в качестве спецпосланника Трампа работает над достижением мирного урегулирования конфликта на Украине и неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным и также вел от лица США переговоры с Ираном и участвовал в выработке решений по урегулированию палестино-израильского конфликта.

