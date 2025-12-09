Другие материалы
Мнения
17.12.2025, 06:08
Талант спецпосланника Уиткоффа позволяет заключать сделки без развязывания третьей мировой - Трамп
17 декабря — Mossovetinfo.ru — Трамп выбрал своим спецпосланником Стивена Уиткоффа из-за того, что он обладает качес...
Мнения
16.12.2025, 12:52
Детский омбудсмен призвала запретить публикацию видео и фото нападения в школе в Одинцове
16 декабря — Mossovetinfo.ru — Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова призвала запретить публикацию ...
Мнения
09.12.2025, 17:12
Пришло время провести президентские выборы на Украине, - Трамп
9 декабря — Mossovetinfo.ru — Настало время провести президентские выборы на Украине, высказал мнение президент США...