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Мнения     14.08.2020 13:46

Тихановская в видеообращении заявила о необходимости пересчета результатов выборов

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Теги:  Тихановская  мнение  протоколы  Лукашенко  Беларусь  забастовки 

14 августа, Mossovetinfo.ru - Кандидат в президенты Белруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала своих сторонников подписать петицию за пересчет голосов на выборах, а мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская считает, что ее поддержка на выборах составила от 60% до 70%.

Тихановская призвала власть остановить насилие на улицах белорусских городов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, открывая в пятницу совещание по работе строительной отрасли, что находится в стране, передает БелТА.

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Теги: 
Тихановская  мнение  протоколы  Лукашенко  Беларусь  забастовки 

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